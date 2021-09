Rund sieben Monate vor der französischen Präsidentschaftswahl hat die Rechtspopulistin Marine Le Pen am Sonntag den Vorsitz ihrer Partei Rassemblement National (RN) abgegeben.

„Ich werde die Präsidentin der französischen Freiheiten sein, und glaubt mir: Das wird alles ändern“, sagte die 53-Jährige am Sonntag im südfranzösischen Fréjus vor Anhängern. Le Pen will sich nun auf den Wahlkampf konzentrieren. Interimschef der Partei wird der 26 Jahre alte Europaabgeordnete Jordan Bardella.

Le Pen gilt als aussichtsreichste Herausforderin von Amtsinhaber Emmanuel Macron bei der Wahl im April 2022. Sie führt die Partei, die bis 2018 Front National hieß, seit 2011. Als politische Ziele nannte sie am Sonntag, Frankreich einer „Diktatur der EU“ zu entziehen, die Sicherheit im Land zu erhöhen und kriminelle Ausländer abzuschieben. Mit ihr werde es eine Volksabstimmung zur Einwanderung geben. Macrons Corona-Regeln geißelte Le Pen als „unverhältnismäßige Attacke auf die Freiheit“.

Hidalgo gilt als Vorkämpferin für mehr Umweltschutz

Umfragen zufolge käme Le Pen in die Stichwahl gegen Macron, der seine Kandidatur bislang noch nicht offiziell erklärt hat.

Unterdessen hat die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, offiziell ihre Kandidatur für die Präsidentschaftswahl im April 2022 bekanntgegeben. „Ich will, dass alle Kinder Frankreichs dieselbe Chance bekommen, die auch ich bekommen habe“, sagte Hidalgo in nordfranzösischen Rouen. Die Sozialistin Hidalgo, Tochter eines Arbeiters und einer Näherin, wurde in Spanien geboren. Seit 2014 ist sie Bürgermeisterin der Hauptstadt.

Auf diesem Posten hat sie sich den Ruf einer Vorkämpferin für mehr Umweltschutz erarbeitet. Sie ließ die Fahrradwege ausbauen und führte fast flächendeckend Tempo 30 ein. In ihrer Rede sagte Hidalgo, ein Leitmotiv ihrer möglichen Amtszeit wäre Respekt vor dem Planeten und der Menschenwürde. Lehrern, Pflegekräften, Polizisten und Feuerwehrleuten stellte sie Lohnerhöhungen in Aussicht.

Aus dem konservativen Lager hat bisher unter anderem der ehemalige EU-Chefunterhändler für den Brexit, Michel Barnier, sein Interesse angemeldet.