Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny wird bewundert, weil er nach Russland zurückkehrte, obwohl ihm dort Straflager drohte. Auch die Weißrussin Maria Kolesnikowa hat die Haft dem Exil vorgezogen. Jetzt – acht Monate nach ihrer Festnahme – liegt die Anklage gegen sie vor.

Auch hinter Gittern steht Maria Kolesnikowa für den friedfertigen Mut der Belarussen. Seit August sind dort bei Protesten gegen das Regime von Staatschef Alexander Lukaschenko über 30.000 festgenommen, mehr als 2600 verletzt und mindestens acht getötet worden. Als sie im September ein Journalist fragte, ob sie bereit sei, ins Gefängnis zu gehen, entgegnete Maria Kolesnikowa: „Wenn nur ein Prozent von dem, was ich tue, helfen kann, dann werde ich es tun.“

Zwei Wochen später wurde die 39-Jährige in Minsk festgenommen. Am nächsten Morgen brachte man sie an die ukrainische Grenze, um sie abzuschieben. Sie wehrte sich, zerfetzte ihren Reisepass, schließlich wurde sie wieder in Gefängnis gebracht. Seitdem sitzt sie in U-Haft. Und am Donnerstag verkündete die Staatsanwaltschaft die Anklage: Sie habe zu Aktionen gegen die Sicherheit aufgerufen, an einer Verschwörung zur verfassungswidrigen Machtübernahme teilgenommen, außerdem eine extremistische Organisation gegründet. Ihr drohen zwölf Jahre Gefängnis.

Eine Flötistin in der Politik

Im Gegensatz zum Russen Nawalny wollte Kolesnikowa nie Präsidentin werden. Erst machte die Flötistin Musikworkshops, dann, 2017, übernahm sie die Leitung einer Kulturfabrik in Minsk, die der Belgasprombank gehörte. Dabei lernte sie deren Chef Viktor Babariko kennen. Als der verkündete, er wolle bei den Präsidentschaftswahlen antreten, übernahm sie die Leitung seines Wahlkampfstabs.

Bei den Protesten nach der gefälschten Wahl vom 9. August war die zierliche Frau mit blondiertem Kurzhaarschnitt und einem weißen Trägerhemd vor den behelmten Fronten der Einsatzpolizei zu sehen. Bald skandierten Hunderttausende ihren Vornamen. Die Haft nimmt sie mit Zuversicht. „Das war das schwerste und zugleich glücklichste Jahr meines Lebens“, schrieb sie unlängst.