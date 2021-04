Emmanuel Macron macht reinen Tisch. Tagelang war über eine Umbildung der Regierung spekuliert worden, doch nun tauscht der französische Präsident die ganze Mannschaft aus.

In den vergangenen Monaten haben sich zu viele politische Probleme aufgetürmt, und für keines wurde eine befriedigende Lösung gefunden. Die von den „Gelbwesten“ angeprangerte soziale Ungleichheit im Land besteht weiter, die dringende Reform der Rente liegt auf Eis und die Corona-Pandemie hat die Misere in den kaputtgesparten Krankenhäusern mit allergrößter Brutalität offenbar werden lassen.

Macrons ungewohnte Demut

Angesichts des überwältigenden Sieges der Grünen bei den Kommunalwahlen vor einigen Tagen sieht sich Emmanuel Macron nun gezwungen, politisch durchzugreifen. Er habe die Zeichen der Zeit erkannt, betont der ansonsten sehr selbstbewusst auftretende Staatschef mit einer von ihm ungewohnten Demut immer wieder. Sein Programm soll nun sozialer und grüner werden. Was der mit großen Vorschusslorbeeren gestartete Präsident nicht so deutlich eingestehen will: Er ist in den zentralen Punkten mit seiner eigenen Politik gescheitert.

Die letzte Chance des Präsidenten

Das energische Agieren Emmanuel Macrons wirkt allerdings wie eine Flucht nach vorne, denn es ist für ihn die letzte Chance, sein politisches Überleben zu sichern. Angesichts des Aufstieges der Grünen sind die Chancen des im Volk sehr unbeliebten Präsidenten auf eine Wiederwahl in zwei Jahren deutlich gesunken. Bisher konnte er sich sicher sein, in einer sehr wahrscheinlichen Stichwahl gegen die extreme Rechte Marine Le Pen als Sieger hervorzugehen. Nun aber könnte er von einem Kandidaten der aufstrebenden Grünen frühzeitig aus dem Rennen um das Präsidentenamt gekegelt werden.