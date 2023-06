Es handelt sich um das umfangreichste Manöver dieser Art in der Geschichte der Nato: die Großübung „Air Defender 23“. Ein bedeutender Teil des Ernstfalltests spielt sich über Rheinland-Pfalz und dem Saarland ab. Das wird nicht ohne Lärm abgehen. Zumal Piloten von Kampfjets über dem Truppenübungsplatz Baumholder in den Tiefflug gehen.

Einen solchen Einsatz von Menschen und Flugzeugen hat Europa in Friedenszeiten noch nicht gesehen: 10.000 Angehörige der Luftwaffen westlicher Staaten üben folgenden Fall: Ein Nato-Mitgliedsland ist angegriffen worden. Wie reagieren die Luftstreitkräfte des Bündnisses und befreundeter Staaten darauf? Die RHEINPFALZ beantwortet Fragen zu der Großübung.

Was hat das alles mit der Pfalz zu tun?

Sehr viel. Die gesamte Pfalz liegt im Übungsluftraum Süd, der sich von Lüttich bis Augsburg erstreckt. In dem Gebiet liegen die Fliegerhorste Spangdahlem (bei Bitburg) und Lechfeld (bei Augsburg). Hier starten und landen teilnehmende Flugzeuge und überfliegen dann auch die Pfalz. Die Airbase Ramstein liegt mitten in der Pfalz. Ramstein zählt zwar nicht zu den Flugplätzen, auf denen andere Nationen Flugzeuge für die Übung stationieren, aber Ramstein ist das Drehkreuz der US-Luftwaffe in Europa, und Ramstein beteiligt sich an gesonderten Übungen.

In welchen Höhen wird geübt?

Die Militärmaschinen fliegen in Höhen zwischen 2500 und 15.000 Metern. Zwischen 3000 und 10.000 Metern wird in der Luft betankt. Luftkämpfe werden 2500 Meter über der Erde geübt. Tiefflieger fliegen wirklich sehr tief: Zwischen ihnen und dem Boden befinden sich im Extremfall nur 10 bis 600 Meter.

Wird das Ganze Fluglärm verursachen?

Im Luftraum um Flugplätze herrscht das ganze Jahr über Flugverkehr, der mal mehr, mal weniger Lärm verursacht. Während der Großübung wird viel mehr geflogen als sonst. Das wird auch zu hören sein. Am Flughafen Ramstein gibt es in Krisenzeiten sowieso mehr Flugverkehr als sonst. Das registrieren die Anwohner schon seit Wochen und Monaten.

Werden über der Pfalz auch Tiefflieger zu hören und zu sehen sein?

Ja. Tiefflieger können richtig laut sein und dadurch gerade Kindern einen großen Schreck einjagen. Die Luftwaffe hat angekündigt, dass bei „Air Defender 23“ Tiefflug zwar hauptsächlich über der Ostsee und Nordostdeutschland geübt wird, aber auch über dem Truppenübungsplatz Baumholder. Dieser Platz grenzt direkt an den Kreis Kusel. Zumindest die Menschen in der Nordwestpfalz, also in der Kuseler, Rockenhauser bis zur Kaiserslauterer Gegend, werden von Tiefflug nicht verschont.

Wann geht’s los? Wann ist es wieder vorbei?

Die Luftwaffenübung unter deutschem Kommando beginnt am Montag, 12. Juni, und endet am Freitag, 23. Juni. Bereits seit dem 22. April üben die US-Streitkräfte mit Partnernationen in begleitenden und vorbereitenden Manövern. Dabei spielt die Airbase Ramstein eine zentrale Rolle.

Zu welchen Uhrzeiten wird geflogen?

Im Übungsraum Süd, zu dem die Pfalz gehört, wird täglich zwischen 13 und 17 Uhr geübt. Für die Tiefflüge über Baumholder wird keine Uhrzeit genannt. Dass es sich um eine Übung und nicht um einen Ernstfall handelt, ist auch dadurch erkennbar, dass nachts nicht geflogen wird, samstags und sonntags auch nicht.

Wer übt?

25 Nationen beteiligen sich. Die wichtigsten der 31 Nato-Mitglieder sind dabei, die kleineren wie Luxemburg und Island nicht. Dafür macht Japan mit, das nicht der Nato angehört. 10.000 Soldaten der Luftwaffe sind mit 250 Flugzeugen von 23 verschiedenen Typen im Einsatz, davon 100 aus den USA. An dem begleitenden Manöver „Defender 23“ der US-Armee nehmen sogar 24.000 Soldaten aus westlichen Ländern teil.

Warum gerade jetzt?

Das Manöver „Air Defender“ geht auf einen Vorschlag Deutschlands aus dem Jahr 2018 zurück. Derartige gemeinsame Großübungen der Luftwaffen von vielen Staaten benötigen einen relativ langen Vorlauf, in diesem Fall fünf Jahre Planung und Vorbereitung. Bei dem Manöver handelt es sich also nicht um eine Reaktion auf Russlands Angriff der Ukraine.

Hat das alles also nichts mit dem Krieg in der Ukraine zu tun?

Ursprünglich nicht. Der Konflikt in Osteuropa hat jedoch Eingang in das Szenario gefunden. So wird bei der Übung eine Luftbrücke nach Estland gebaut, mit vielen Flügen täglich, ebenso eine nach Rumänien. Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen sehen sich von Russland bedroht. Die Übung soll Putin signalisieren, dass die Nato im Fall einer Aggression schnell und wirksam handeln und das Baltikum verteidigen kann. Im Fall Rumäniens geht es um den benachbarten Staat Moldawien. Auch dieser fürchtet feindliche Handlungen Russlands. Moldawien gehört zwar nicht der Nato an, das Manöver soll aber gleichwohl eine Warnung Richtung Kreml sein, nach der Ukraine nicht auch noch Moldawien zu attackieren.

Muss ich befürchten, dass in den beiden kommenden Wochen mein Urlaubs- oder Geschäftsflug ausfällt?

Das Manöver beeinträchtigt die zivile Luftfahrt, denn der Luftraum über Deutschland wird an den Übungstagen teilweise und bis zu vier Stunden für Zivilflugzeuge gesperrt. Laut Bundesluftwaffe sollen keine zivilen Flüge ganz ausfallen, aber es kann zu Verspätungen kommen. Es gelten dann die üblichen Regeln: Passagiere haben das Recht auf kostenlose Mahlzeiten und Getränke bei mehr als zwei Stunden Wartezeit oder auf alternative Beförderung bei einer längeren Flugverspätung. Eher mau sind nach Einschätzung von Experten die Aussichten auf Entschädigung dafür.