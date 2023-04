Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der scheidende Präsident des Robert-Koch-Instituts will sich wieder der Forschung widmen.

Er war in der Corona-Pandemie einer der wichtigsten Ratgeber der Politik in Gesundheitsfragen, nun will sich Lothar Wieler wieder der Forschung widmen. Auf eigenen Wunsch legt er sein Amt als Präsident