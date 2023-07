Liebe Leserinnen und Leser,

es ist ziemlich genau vier Monate her, dass mich Michael Garthe nach dem Titel meiner Rede gefragt hat, die ich bei seiner Verabschiedung auf dem Hambacher Schloss halten würde. Ich bin ehrlich: Das kam zu früh für mich. Ich habe mit „Geschichte(n) schreiben“ eine Überschrift gewählt, die mir Flexibilität bewahren sollte. Erst später ist mir bewusst geworden, wie passend sie trotz der Spontaneität war – in mehrfacher Hinsicht.

Zunächst das Offensichtliche: Die Verabschiedung erfolgte an einem Ort, an dem wiederholt Geschichte geschrieben wurde. Das Hambacher Schloss gilt als Wiege der deutschen Demokratie, hier sind mutige Menschen für elementare Werte eingestanden, haben Gemeinsamkeiten gesucht und gefunden, Einigkeit demonstriert. Dieser Ort steht für Vielfalt, Toleranz und Freiheit.

Orte wie dieser haben an Symbolkraft und Wichtigkeit nichts eingebüßt. Wir leben in einer Zeit, in der zu viele Menschen für ihre Freiheit kämpfen müssen, in der zu vielen Menschen Toleranz wertlos erscheint, in der zu viele Menschen Vielfalt mehr als Gefahr denn als Bereicherung ansehen. In der vermeintliche Selbstverständlichkeiten auf dem Prüfstand stehen, allzu oft der Laute den Leisen zum Verstummen bringt. Es ist eine Zeit, in der es gilt, auch Geschichten zu schreiben, die Mut machen. Es gibt sie. Wir schreiben sie. Jetzt und in Zukunft.

Eine Heimat im Wandel

Michael Garthe hat über fast vier Jahrzehnte hinweg viele Geschichten geschrieben, die Mut machen. Er hat 37 Jahre lang mit seinen Kolleginnen und Kollegen im besten Sinne für unsere Heimat recherchiert. Eine Heimat, die im Wandel, die vielfältig ist. Die in der ehemaligen Schuh-Hauptstadt Pirmasens andere Geschichten produziert als im weinverwöhnten Wachenheim, in der Chemie-Metropole Ludwigshafen andere als im hügeligen Kusel. Eine Heimat, die Garthe im Herzen trägt. Für die er eben drum streitet, nachhakt und dranbleibt. Die er kritisch begleitet, wie es sich für einen Vollblutjournalisten gehört.

Als Michael Garthe Chefredakteur wurde, war ich zehn. Vier Jahre später habe ich angefangen, die RHEINPFALZ zu lesen. Neben den Brötchen vom Mittrach und der Salami vom Helbling lag immer auch die Zweibrücker Rundschau. Weitere vier Jahre später habe ich meine ersten eigenen Geschichten für diese Zeitung geschrieben. Die RHEINPFALZ wurde zu meiner journalistischen Heimat. Umso besonderer ist es für mich, in diesen Zeiten Verantwortung zu übernehmen für diese Zeitung in dieser Region.

Das Herz war nie weg

Die Pfalz ist meine Heimat. Ich bin in Zweibrücken geboren, habe in Landau studiert, in Speyer meine Oma besucht. Meine Schwester wohnt im Donnersbergkreis, mein Onkel in Ludwigshafen. Ich liebe den Pfälzerwald, den Betze, den Rhein und den Wein. Ich bin in den vergangenen drei Monaten oft unterwegs gewesen, um mich vorzustellen. Viele Begegnungen haben sich wunderbar vertraut angefühlt. Der Körper ist zurück, das Herz war nie weg. Es ist eine besondere Geschichte für mich, mit meiner Frau und unseren Töchtern in die Heimat zurückzukehren. Eine Heimat, die ich im Herzen trage. Für die ich eben drum streiten, nachhaken und dranbleiben möchte. Die ich kritisch begleiten werde, wie es sich für einen Vollblutjournalisten gehört.

Eine mutige und unabhängige RHEINPFALZ

Ich freue mich darauf, mit dieser großartigen Redaktion neue Geschichten zu schreiben. Michael Garthe übergibt uns die beste RHEINPFALZ, die es geben kann: eine selbstbewusste, präsente, mutige und unabhängige RHEINPFALZ. Eine, die wir nicht neu erfinden, aber weiterentwickeln werden. Die erlebbar und ein unverzichtbarer Begleiter im Alltag der Menschen bleiben soll. Die hinhört und nachfragt, die informiert und inspiriert, die verlässlich ist und überrascht. Die die wichtigsten Geschichten für die Pfalz schreibt. Oder aufnimmt. Oder filmt. Oder visualisiert.

Los geht’s!

Herzliche Grüße

Ihr

Yannick Dillinger