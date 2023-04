Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manche Paare versuchen, ihren Kinderwunsch mit einer Leihmutter im Ausland zu erfüllen. Nun gibt es in Deutschland Bestrebungen, eine altruistische Leihmutterschaft, also ohne Bezahlung, zu erlauben. Was steht dem im Wege?

„Ein individuelles Leistungspaket unter Berücksichtigung Ihrer Wünsche“ – so wird nicht etwa für einen Wellnessurlaub oder ein neues Auto geworben. Vielmehr bieten mit diesem