Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Soforthilfe zur finanziellen Unterstützung der Kommunen nach der Flutkatastrophe im Ahrtal um weitere 40 Millionen auf nunmehr 100 Millionen Euro aufgestockt.

Einen entsprechenden Entschluss habe der Ministerrat am Freitag gefasst, teilte die Regierung mit. Vor allem im Landkreis Ahrweiler könnten mit den Geldern insbesondere auch die Rechnungen der beauftragten Landwirte und Lohnunternehmen bezahlt werden, hieß es.„Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer leisten vor Ort eine engagierte, zupackende und wertvolle Arbeit“, so Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Innenminister Roger Lewentz (beide SPD). Mit dem Geld sollten die Lohnersatzleistungen für diese Helfer, aber auch die Einsatz-, Räumungs- und Reinigungskosten sowie die Soforthilfen für erste Instandsetzungen „zeitnah und unbürokratisch“ bezahlt werden.

Der Opfer wird gedacht

Unterdessen steht fest, dass Rheinland-Pfalz mit einem Staatsakt am 1. September der Opfer der Flutkatastrophe gedenken will. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe sein Kommen zugesagt, teilte die Staatskanzlei am Freitag in Mainz mit. Zu der Gedenkveranstaltung um 17 Uhr am Nürburgring lade Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Angehörigen der Toten und Vermissten, Verletzte, Geschädigte, Hilfskräfte sowie die Bürgermeister der über 250 betroffenen Orte ein.