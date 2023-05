Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Fast sieben Wochen nach Russlands Einmarsch in die Ukraine besucht Österreichs Kanzler Karl Nehammer als erster Regierungschef eines EU-Landes Kremlchef Wladimir Putin. Viele spekulierten über seine Absichten.

Auch am Tag des Besuchs von Kanzler Nehammer in Moskau gingen Russlands Raketenangriffe in der Ukraine unvermindert weiter. Umso dringlicher wirkte, was Nehammer dem russischen Präsidenten ausrichtete.