Nach dem Abzug französischer Truppen aus einem Stützpunkt in Timbuktu sind dort nach Angaben der malischen Streitkräfte russische Söldner eingerückt. Sie sollen die Terrormilizen bekämpfen. Was bedeutet das für die deutschen Soldaten in dem Land?

Die Ersten sind eingetroffen mit einer russischen Transportmaschine aus Libyen, wo sie bisher im Einsatz waren. Einige sind schon in der legendären Wüstenstadt Timbuktu stationiert.