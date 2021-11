Bald ist der Innenminister in Pension. Aber er hat schon Pläne. Und die Noch-Bundeskanzlerin spielt dabei eine wichtige Rolle.

Sie ist legendär, aber noch nicht fertig – Bundesinnenminister Horst Seehofer besitzt eine beeindruckende Modelleisenbahn in seinem Ferienhaus im bayerischen Schamhaupten. Dem Hobby will sich der CSU-Politiker aus Ingolstadt, der nun bald in den politischen Ruhestand geht, mit noch mehr Leidenschaft widmen. Er wolle sie endlich fertigstellen, hat Seehofer dem „Spiegel“ anvertraut. Dabei will er weiter autobiografische Bezüge in die Anlage einbauen.

Eine besondere Rolle soll die von ihm gerne mal getriezte Noch-Chefin, die ebenfalls scheidende Bundeskanzlerin Angela Merkel, spielen. Er verfüge über drei Angela-Merkel-Figuren im Maßstab 1:87, verriet Seehofer. Gerne stelle er die Kanzlerin auf den größten Bahnhof. „Dann ist sie die Chefin der Anlage, und ich stehe neben ihr.“

Ein Tüftler aus Überzeugung

Einen Hang zu Tüfteleien habe er schon lange. „Früher habe ich immer schon jeden Amiga-Computer aufgeschraubt, weil ich kapieren wollte, wie der funktioniert“, sagte Seehofer. Bei vielen Menschen vermisse er diese Art von Neugier: „Die meisten Leute können nicht mal einen Fahrradreifen flicken.“ Bei der Modelleisenbahn habe man alles auf einmal – „Sie bauen mit Holz. Sie haben mit Elektrik zu tun. Sie können programmieren“.

Seehofer hat schon genau im Blick, was er neben den Merkel-Figuren noch so zu tun hat. Zwei Schattenbahnhöfe gebe es im Untergrund, „da kommen noch mehr dazu“. Und die ganze Landschaft, das Grün fehle noch. Das soll ja nach seinem Abschied aus Berlin auch in der Regierung dann dran sein.