Seit dem TV-Duell zwischen US-Präsidenten Donald Trump und seinem Kontrahenten Joe Biden ist die US-amerikanische rechtsextreme Gruppe „Proud Boys“ auch in Europa bekannt. Bei den „Proud Boys“ handelt es sich laut FBI nicht nur um eine rechtsextreme, sondern auch um eine gewaltbereite Organisation. Einigen „Black Lives Matter“-Demonstrationen sind in den USA bewusst durch diese Gruppe gestört worden. Gegründet wurde die Organisation von Trump-Anhänger und „VICE“-Mitbegründer Gavin McInnes. Auf die Frage, ob sich Trump von dieser rassistischen Gruppe distanziere, antwortete der Präsident, die „Proud Boys“ sollen sich zurückhalten, aber bereitstehen. Kurze Zeit später behauptete der Präsident, dass er die Gruppe nicht kenne.

Damit die rechtsextreme Gruppe kaum Aufmerksamkeit bekommt, starteten LGBTQ-Aktivisten bei Twitter den Hashtag „#ProudBoys“. Unter diesem Hashtag findet man nun zahlreiche Bilder von stolzen homosexuellen Männern, die sich küssen. Auf die Idee kam „Raumschiff Enterprise“-Schauspieler George Takei. Der 83-Jährige schrieb auf Twitter: „Was wäre, wenn schwule Kerle Fotos von sich machen würden, wie sie miteinander rummachen oder sehr schwule Dinge tun und sich dann mit #ProudBoys markieren würden?“

I hear The Proud Boys are quite unhappy with me. Oops! Well, I’ve started to collect some of the fabulous posts from our #ProudBoys campaign, working my friends at dotgay. Check out the first carousel of images at https://t.co/WQTRcMWccg