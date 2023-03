Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach Plänen des Wirtschaftsministers sollen nur noch systemrelevante Energiekonzerne von der Gasumlage profitieren.

Nach heftiger Kritik will Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Auszahlung der Gasumlage an Bedingungen knüpfen. „Trittbrettfahrer – also Unternehmen, die eigentlich gute