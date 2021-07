Die Klimaschutz-Bewegung Fridays for Future hat am Freitag erneut in rund 30 deutschen Städten für „handfeste Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise“ demonstriert.

Zentrale Kundgebungen fanden in Hamburg und Bonn statt. Dabei gedachten die Aktivistinnen und Aktivisten auch der Opfer der Flutkatastrophe. Die Kundgebungen, die unter Corona-Schutzmaßnahmen erfolgten, standen unter dem Motto „Die Klimakrise ist hier“. Damit wies Fridays for Future auf die Verbindung zwischen Erderwärmung und einer höheren Gefahr für Extremwetter und damit auch Überschwemmungen hin. Diesen Zusammenhang erläuterte auf der Veranstaltung in Hamburg der Klima-Wissenschaftler Carl-Friedrich Schleussner von der Berliner Humboldt Universität. Auch in anderen Staaten gab es Protestaktionen für einen ehrgeizigeren Kampf gegen die Erderwärmung.

Mehr zum Zusammenhang zwischen Klimaschutz und sozialen Erwägungen lesen Sie hier