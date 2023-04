Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Virginia Thomas, die Frau des dienstältesten Richters am US-amerikanischen Supreme Court, drängte die Trump-Regierung 2020 zur Wahlmanipulation. Das belegen SMS-Botschaften, deren Herausgabe der parlamentarische Untersuchungsausschuss erzwang.

Die Frau klang aufgewühlt. „Helfe diesem großen Führer standzuhalten, Mark!!!“, schrieb sie am 10. November 2020 in einer SMS an Mark Meadows, damals Stabschef des Weißen