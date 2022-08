Seit Russlands Einmarsch Ende Februar bittet die Ukraine immer wieder um Waffen aus dem Westen. Experten erklären, warum diese Hilfe so wichtig ist.

Kiew ist voll des Lobes über die neuen Waffen aus dem Westen. „Das Wort Himars ist für unser Land fast schon zum Synonym für das Wort Gerechtigkeit geworden“, sagt Präsident Wolodymyr Selenskyj über die aus den USA gelieferten Mehrfachraketenwerfer. Die ersten Himars-Systeme kamen Ende Juni in der Ukraine an – fast genau vier Monate nach Beginn des russischen Angriffskriegs. Aus den USA gab es bislang außerdem Harpoon-Raketen, M777-Haubitzen, aus Deutschland etwa Gepard-Flugabwehrpanzer. Doch Kiew macht Druck, dass das noch lange nicht reiche, wenn es Europas Freiheit und Sicherheit weiter gegen die russische Invasion verteidigen solle.

Fast ein halbes Jahr schon dauert der von Kremlchef Wladimir Putin angeordnete Angriffskrieg. Im Osten mussten sich die ukrainischen Streitkräfte Anfang Juli im Gebiet Luhansk vorerst geschlagen geben. Im benachbarten Donezk hingegen hält sie weite Teile – noch. Ihre Hauptverteidigungslinie verläuft dort vom Fluss Siwerskyj Donez über die Städte Siwersk, Soledar und Bachmut. Doch auch hier rücken die Russen aufgrund ihrer Artillerieüberlegenheit langsam vor.

Die Munition für Sowjetwaffen geht aus

Hauptproblem der ukrainischen Streitkräfte im Artilleriekrieg ist die zur Neige gehende Munition für ihre Waffen sowjetischer Bauart. „Es gibt sie einfach nicht mehr“, sagt Brigadegeneral Dmytro Krassynlnykow dem Internetsender Hromadske.tv. In den vergangenen rund 30 Jahren seit der ukrainischen Unabhängigkeitserklärung sei keine eigene Produktion aufgebaut worden. Auch deshalb sei die Lieferung westlicher Artilleriesysteme jetzt so wichtig.

Immer wieder berichtet der Generalstab des angegriffenen Landes, insbesondere dank der US-Waffen Gegenoffensiven auf besetzte Gebiete gestartet zu haben. In Videos und offiziellen Mitteilungen zelebrieren Regierung und Armee die Störung russischer Logistik etwa durch die Vernichtung von Munitionslagern. Die ukrainischen Angriffe konzentrieren sich dabei vor allem auf das südliche Gebiet Cherson, wo bereits mehr als 50 Dörfer zurückerobert worden sein sollen. Doch wie viel können die Ukrainer mit den bislang gelieferten Waffen noch erreichen – und wie sieht es perspektivisch aus?

Russen lernen aus Fehlern zu Beginn

Es gebe weiterhin taktische Vorstöße, doch insgesamt wirke das Kriegsgeschehen derzeit statisch, sagt Wolfgang Richter von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Gerade in der Ostukraine hätten die Russen aus ihren Fehlern zu Kriegsbeginn gelernt. „Sie konzentrieren ihre Artillerie lokal auf relativ begrenzte Räume, aber schaffen dort eine hohe Feuerüberlegenheit und bohren sich langsam vorwärts.“ Zugleich erlitten sie durch die Verzögerungstaktik der Ukrainer erhebliche Verluste.

Richter ist aber skeptisch, ob den ukrainischen Kräften eine größere Offensive gelingen wird. Möglicherweise würden sie noch die eine oder andere Ortschaft zurückerobern, sagt er. „Für eine Großoffensive glaube ich aber, dass sie noch nicht aufgestellt sind. Das ist eine völlig andere Operation mit vielen Kräften, die man aufeinander abstimmen muss, man muss regionale Überlegenheit herstellen an Kräften und Feuer, um größere Räume zu nehmen.“

In Russland läuft Kriegsproduktion

Zugleich habe Russland noch nicht voll mobilisiert und große Mengen an – wenn auch veralteter – Militärtechnik bereitstehen. Die Ukraine wiederum sei stark abhängig von westlichen Rüstungslieferungen. Deshalb sei die Frage, wie stark diese künftig ausfielen, sagt Richter. Doch: „Der Westen hat nicht auf Kriegsproduktion umgeschaltet.“ Anders in Russland: Hier hat die Regierung mit einem neuen Gesetz das Recht eingeräumt bekommen, Unternehmen zur Produktion für den Armeebedarf zu verpflichten.

Mit Blick auf die USA sagt Richter: „Die Produktion der Himars-Munition, die die Amerikaner an die Ukraine geliefert haben und noch liefern, kommt allmählich an die Grenzen der eigenen Kapazitäten.“ Fraglich sei auch, wie lange der politische Wille zur Unterstützung andauern werde.

Demokratie gegen Autoritarismus

Steven Horrell vom Center for European Policy Analysis in Washington hält es für entscheidend, ob der Westen bei seiner Unterstützung bleiben werde. Der Kampf der Ukraine gegen Russland sei „ein echter Kampf der Demokratie gegen den Autoritarismus“, sagt er. Auch deshalb sei es wichtig, dass der Westen die Ukraine dabei unterstütze, die Hoheit über international anerkannte Grenzen zurückzugewinnen. Territoriale Zugeständnisse dürften nicht als akzeptable Lösungen angesehen werden, so der frühere Marine-Offizier.

Auch der deutsche Experte Richter betont: „Das Ziel kann natürlich kein Kapitulationsfrieden sein, das wäre völlig inakzeptabel.“ Zugleich verweist er darauf, dass es wichtig sei, irgendwann miteinander zu reden, um den Krieg zu beenden. Viel Hoffnung mache ihm die Lage allerdings nicht: „Meine Befürchtung ist, dass zurzeit alle Seiten nur auf militärische Mittel setzen, weil sie hoffen, die eigene Verhandlungsposition durch die nächste Schlacht zu verbessern.“