Es genügt nicht, einfach nur Geld in die Chip-Produktion zu pumpen. Es muss das richtige Umfeld für Investitionen geschaffen werden.

Immer häufiger wirkt das alte Europa von der neuen Zeit überfordert. Die Welt befindet sich politisch und wirtschaftlich in einem rasanten Umbruch, zu viele verschließen vor dieser Tatsache aber noch immer die Augen. Schlicht bestürzend ist die Entwicklung in der europäischen Autobranche, die in ihrer Selbstgefälligkeit zuletzt zentrale Trends schlicht verschlafen hat.

Böse formuliert: Während deutsche Ingenieure an einer illegalen Abschaltautomatik für ihre Dieselmotoren tüftelten, brachte Tesla seine Computer auf Rädern zur Serienreife. Im Zentrum steht längst nicht mehr der mögliche Antrieb der Autos, sondern die Nutzung, Weiterverarbeitung und Vernetzung der Fahrzeugdaten.

Umdenken in größerem Stil

Die EU-Kommission hat mit dem „EU Chips Act“ jüngst zwar zur Aufholjagd geblasen, inzwischen zeigen sich aber dessen Schwächen. Das zentrale Problem ist: Es reicht nicht, ungeheuer viel Geld in einzelne Projekte zu pumpen, um in die Spitzengruppe der Chip-Produzenten vorzustoßen. Gefordert ist ein Umdenken in größerem Stil. Wichtig ist vor allem, dass die einzelnen Staaten und auch Regionen das richtige Umfeld für die Investitionen schaffen.

Das bedeutet, dass bürokratische Hürden verschwinden müssen, über Baugenehmigungen vor Ort schnell entschieden wird und in Betrieben und Schulen der Nachwuchs besser und gezielter gefördert wird. Es ist überfällig, dass sich Europa in dem wichtigen Zukunftsbereich robuster aufstellt. Das hat mit der bisherigen, sehr liberalen Industriepolitik der EU nicht mehr viel zu tun. Es ist aber die richtige Reaktion auf den stärker werdenden Druck aus den USA und Asien. Doch es ist ein schmaler Grat – auch für die Konkurrenz aus Übersee. Zu viel Protektionismus würgt jeden Fortschritt ab. Die Lieferketten laufen inzwischen rund um den Globus und machen eine völlige Unabhängigkeit auch für Washington oder selbst Peking unmöglich.