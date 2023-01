Mittlerweile Tradition: Auf dem Internet-Streamingdienst Spotify veröffentlicht das Land, das im Wechsel die Agenda der EU-Staaten koordiniert, eine Hitliste mit Songs aus der Heimat.

Mit Abbas Welthit „Dancing Queen“ ist Schweden in die sechsmonatige Ratspräsidentschaft gestartet, die das Land mit dem Jahreswechsel von Tschechien übernommen hat. Seit 2019 ist mit dem Antritt des Vorsitzes nämlich eine kleine Tradition verbunden: Das jeweilige Land veröffentlicht auf dem digitalen Musikdienst Spotify eine Liste mit bekannten Liedern aus der Heimat. So finden sich auf dem Kanal der Europäischen Union unter anderem bereits Zusammenstellungen typischer Lieder aus Finnland, Kroatien oder Portugal. Auch eine deutsche Playlist aus dem Jahr 2020 ist dabei.

Ein Indikator dafür, wie gut die „digitalen Mixtapes“ ankommen, sind die „Gefällt-mir“-Angaben, die Spotify-Hörer vergeben können. Und da ist Schweden mit Abstand ganz vorne. Während Deutschland gerade einmal 748 „Likes“ hat, konnte die schwedische Musikliste innerhalb weniger Tage über 4.500 „Gefällt-mir“-Angaben sammeln.

Keine Chance gegen die Schweden

Nicht weiter verwunderlich, immerhin kann Schweden neben Abbas „Dancing Queen“ mit weiteren Klassikern wie „Dancing On My Own“ von Robyn, „The Final Countdown“ von Europe oder „It Must Have Been Love“ von Roxette aufwarten. Hinzu kommen neuere Stücke wie „Wake Me Up“ von Avicii oder „Don’t You Worry Child“ von Swedish House Mafia.

Dagegen haben die deutschen Musiker in den Augen der Spotify-Gemeinschaft offensichtlich keine Chance. Dabei startet auch die deutsche Playlist mit einem weltbekannten Lied, nämlich „Rhythm Is A Dancer“ von SNAP!, gefolgt von einem wilden Mix aus Scooters „How Much Is The Fish?“, „Tanz der Moleküle“ von Mia oder Lenas „Satellite“.

Selbst Beethoven kann nicht mit Abba mithalten

Auch Klassiker wie Nenas „99 Luftballons“, „Major Tom“ von Peter Schilling oder Helene Fischers „Atemlos durch die Nacht“ gehören zur Liste. Rockiger wird es bei „Westerland“ von Die Ärzte und „Tage wie diese“ von Die Toten Hosen. Auch „Wind of Change“ von den Scorpions ist natürlich dabei. Den Abschluss macht Beethoven mit der „Ode an die Freude“. Doch selbst die Europahymne reicht offensichtlich nicht, um mit Abba mitzuhalten.

Immerhin: Vergleicht man alle bisherigen Listen, hält sich Deutschland noch auf Platz drei, knapp hinter Portugal mit 764 „Gefällt-mir“-Angaben. Spätestens mit der Ratspräsidentschaft Spaniens im Juli dürften wir aber vermutlich von Enrique Iglesias, Álvaro Soler und Co. vom Treppchen gestoßen werden.