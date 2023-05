Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es wird gepoltert und nach Schuldigen gesucht. Zu wenig Impfstoff bestellt, zu schlecht mit den Produzenten verhandelt, auf die falschen Hersteller gesetzt – so geht das schon seit Tagen. Doch was ist dran an der harschen Kritik? Sieben Fragen und Antworten.

Warum hat die EU den Impfstoff bestellt?

Die 27 EU-Mitglieder haben sich darauf verständigt, die EU-Kommission mit der Impfstoffbeschaffung zu beauftragen. Warum? Weil mit diesem zentralen Ansatz