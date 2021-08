Nach rund 400 Tagen in Haft wurde George Pell, der ehemalige Finanzchef des Vatikans, Anfang April von allen Anklagepunkten wegen sexuellen Missbrauchs freigesprochen. In einem Interview erzählt er nun von seiner schwierigen Zeit in Haft.

13 Monate hatte Kurienkardinal George Pell hinter Gittern verbracht, als das australische Berufungsgericht Anfang April seine sechsjährige Haftstrafe wieder aufhob. Zwischenzeitlich hatte Pell schon jede Hoffnung verloren. So schildert es der frühere Finanzchef des Vatikans jedenfalls der australischen Tageszeitung „The Australian“.

Der Geistliche spricht darüber, wie er den Kampf um seinen guten Namen in seinen dunkelsten Stunden bereits aufgeben wollte. Pell war im Dezember 2018 wegen sexuellen Missbrauchs von zwei 13-jährigen Chorknaben in den 1990er- Jahren verurteilt worden. Der Australier beteuerte stets seine Unschuld. Das höchste australische Gericht hatte am 7. April dem Berufungsantrag des Australiers wegen mangelnder Beweislast stattgegeben.

Angespuckt und beschimpft

Während seiner Zeit im Gefängnis wurde der 78-Jährige wegen seiner angeblichen Taten von anderen Mithäftlingen angespuckt und beschimpft. Pell sagt, er habe während der rund 400 Tagen hinter Gittern selbst Verachtung vonseiten von Mördern erhalten. „Wir alle sind versucht, diejenigen zu verachten, die wir als schlimmer als uns selbst definieren“, sagte er. „Sogar Mörder äußern Verachtung gegenüber denjenigen, die Kinder verletzen.“

Es sei zwar unangenehm gewesen, wie er behandelt wurde, doch es habe gleichzeitig auch seinen Glauben an die Menschen und an Recht und Unrecht bestärkt, berichtet der Kardinal. „So ironisch diese Verachtung auch sein mag, sie ist nicht nur schlecht, da sie den Glauben an die Existenz von Richtig und Falsch, Gut und Böse zum Ausdruck bringt.“

Mutmachende Worte des Gefängnisdirektors

Nachdem Strafgefangene, die wegen Kindesmissbrauchs einsitzen, häufig angegriffen werden, sind sie zu ihrem eigenen Schutz von den anderen Insassen getrennt. Auch Pell war den anderen Mithäftlingen nicht direkt ausgesetzt, doch diese fanden immer wieder Wege, ihm ihre Abneigung deutlich zu zeigen.

Eine besonders schwere Zeit erlebte der Kardinal nach eigenen Worten, nachdem sein Antrag auf Berufung im August 2019 abgelehnt worden war. Damals habe er gedacht, dass er nie wieder ein „freier Mann“ sein werde, gesteht Pell. Der Gefängnisdirektor habe ihn aber ermutigt durchzuhalten. Das Interview war nur der Anfang. Laut der Catholic News Agency will der Kardinal auch das Tagebuch, das er während des Gefängnisaufenthalts geschrieben hat, veröffentlichen.