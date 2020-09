Die Corona-Zahlen steigen, aber es gibt erneut Lockerungen. Das ist scheinbar ein Widerspruch. Auf den zweiten Blick jedoch sinnvoll.

Spätestens seit Ende der Sommerferien sitzt ein Teil der Öffentlichkeit wie das Kaninchen vor der Schlange und wartet auf die täglichen Corona-Daten. Die Anzahl der Infektionen steigt. Mal ist es der Landkreis Germersheim, mal Ludwigshafen, mal der Kreis Ahrweiler. Irgendwo im Land klettert die Kennziffer der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen immer mal über die Marke von 25, manchmal 30. Nach einigen Tagen gehen die Werte runter, aber nicht so tief wie vor den Ferien. Und die kalte Jahreszeit steht vor der Tür.

Ist es in dieser Situation nicht gefährlich, die Beschränkungen zu lockern? Fans ins Stadion zu lassen, mehr Besucher in Theater und Kinos? Nein, ist es nicht. Anders als im Frühjahr sind die Krankenhäuser vorbereitet, die Gesundheitsämter routiniert in der Nachverfolgung der Fälle. Die Mitarbeiter sind sehr gefordert, aber ihnen gelingt es, die Infektionsketten zu unterbrechen. Es gibt keine neue Dynamik. Deshalb müssen Beschränkungen gelockert werden, von denen manche längst auf Unverständnis stoßen. So, wie sich die Landespolitik langsam nach vorn tastet, handelt sie verantwortungsvoll.