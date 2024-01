Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach über sechs Jahren als Geisel von Dschihadisten kam ein südafrikanischer Sanitäter nun frei. Zu verdanken hat er das einem Mann, der sich für ihn in Lebensgefahr begeben hat.

Als Gerco van Deventer nach sechs Jahren, einem Monat und zwölf Tagen in Geiselhaft der Islamisten in Mali freikam und in den Raum trat, in dem seine Familie wartete, da erkannte ihn seine Frau