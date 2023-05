Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Ägypten beginnt kommendes Wochenende die nächste Weltklimakonferenz. Im ägyptischen Alexandria sind die Folgen des Klimawandels bereits spürbar. Am Nil und in anderen südlichen Ländern betrachtet man den Kampf gegen den Klimawandel auch als eine Frage der globalen Gerechtigkeit.

Die Bollwerke im Kampf gegen die Folgen des Klimawandels liegen vor der Küste zweihundert Meter draußen im Mittelmeer. Eine Reihe von Wellenbrechern aus riesigen Zementblocks, jeder