Der zweite Impeachment-Prozess gegen Donald Trump startet an diesem Dienstag. Seine Anwälte nennen das Verfahren im US-Senat verfassungswidrig. Der Ex-Präsident lehnt es ab, sich befragen zu lassen.

Noch gibt es keinen Fahrplan. Wie lange der Prozess gegen Ex-Präsident Trump wegen seiner Rolle beim Sturm aufs Kapitol am 6. Januar dauert, ist offen. Ob Zeugen vernommen werden, ist auch unklar. Vor einem Jahr, als die Demokraten Trump wegen Machtmissbrauchs in der Ukraine-Affäre seines Amtes entheben wollten, verhandelte die Kammer 20 Tage, ehe sie den Angeklagten freisprach. Gemessen an früheren Verfahren, war das kompakt.

Trumps Amtsnachfolger Joe Biden hat ein Interesse daran, dass es diesmal mindestens genauso schnell geht, möglichst noch schneller. Ein Prozess, der sich bis März hinzieht, könnte dem Senat die Zeit nehmen, sich mit Bidens billionenschwerem Corona-Hilfspaket und anderen wichtigen Vorhaben zu befassen.

Werden Augenzeugen geladen?

Eine Vernehmung des Angeklagten fällt wohl schon einmal flach. Trump jedenfalls hat es abgelehnt, sich befragen zu lassen.

Klagevertreter Jamie Raskin, einer der Abgeordneten von Bidens Demokraten-Partei, hatte ihn schriftlich aufgefordert, in den Zeugenstand zu treten. Die Anwälte des Ex-Präsidenten, Bruce Castor und David Schoen, haben das Ansinnen abschlägig beschieden. Am Montag bekräftigte das Trump-Team: Einen Präsidenten im Ruhestand könne man nicht des Amtes entheben, also sei das Verfahren ohne formale Basis.

Denkbar ist aber, dass die Anklage Leute aufbietet, die am 6. Januar dabei waren, als Trump seine in der Nähe des Weißen Hauses versammelten Fans aufrief, zum Parlament zu marschieren und „wie der Teufel zu kämpfen“. Augenzeugen, die die Atmosphäre schildern und begründen, warum seine Sätze nicht anders verstanden werden konnten als eine Anstiftung zum Aufstand. Trump trage eindeutig Verantwortung für die Erstürmung des Parlamentsgebäudes, schreiben die Demokraten um Raskin in einem 77-Seiten-Papier.

Wie verhält sich McConnell?

Trumps Anwälte sehen die Worte ihres Mandanten am 6. Januar und zuvor von der Meinungsfreiheit gedeckt. Es sei Trumps gutes Recht, Zweifel am Resultat einer Wahl zu äußern, argumentieren Castor und Schoen.

Ob die Demokraten für eine Verurteilung Trumps 17 Senatoren aus dessen Republikaner-Partei auf ihre Seite ziehen können, gilt – Stand heute – als unwahrscheinlich. Eine Schlüsselrolle dürfte – wie schon im ersten Verfahren in der Ukraine-Affäre – Fraktionschef Mitch McConnell zukommen. Er hat sich zuletzt von Trump spürbar distanziert.