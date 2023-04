Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Taliban zieht es in die Vereinten Nationen: Afghanistans radikalislamische Herrscher wollen bei der aktuellen Generaldebatte der UN-Vollversammlung in New York das Wort ergreifen. In Frage käme eine Videoschalte am letzten Tag der Generaldebatte, am kommenden Montag. Afghanistan steht am Ende der UN-Liste der Redner.

Das Gesuch reichten die Taliban bei UN-Generalsekretär António Guterres ein. „Ja, sie haben einen Antrag am 20. September hinterlegt“, bestätigte UN-Sprecher Farhan Aziz Haq gegenüber