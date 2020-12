Während ihr Ehemann, der noch amtierende US-Präsident Donald Trump, nach wie vor das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen vom November nicht akzeptieren will, hat Melania Trump einem US-Medienbericht zufolge bereits mit dem Weißen Haus abgeschlossen. „Sie will nur nach Hause“, zitiert der Fernsehsender CNN eine namentlich nicht genannte Quelle aus dem Umfeld der First Lady.

Dem Bericht zufolge – der sich auf mehrere solcher Quellen beruft – habe Melania bereits Mitte November, wenige Tage nach der Wahl, „diskret“ prüfen lassen, welches Budget und wie viel Personal ihr nach der Amtszeit ihres Mannes zusteht. Allerdings habe dies ergeben, dass für die First Lady dahingehend nichts vorgesehen ist. Lediglich nach dem Tod Donald Trumps stünden ihr 20.000 US-Dollar jährlich zu.

Auch lege Melania Trump bereits fest, welche Möbel, Kunstobjekte und weitere persönliche Gegenstände der Trumps aus dem Weißen Haus eingelagert werden und welche entweder nach New York City oder zu Trumps Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) gebracht werden sollen.