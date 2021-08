Die Luca-App wird als ein starkes digitales Werkzeug zur Pandemiebekämpfung gerühmt, viele Kreise setzen inzwischen darauf. Doch nun stellen mehr als 70 Wissenschaftler den Nutzen der Anwendung ein schlechtes Zeugnis aus. Wir sprachen mit dem IT-Sicherheitsexperten Ben Stock aus Saarbrücken, einem der Unterzeichner einer öffentlichen Stellungnahme.

Herr Stock, viele Menschen haben sich auf mehr Freiheiten durch die Luca-App gefreut. Warum geben Sie jetzt den Spielverderber?

Wir fühlen uns nicht als Spielverderber und hoffen auch, nicht so wahrgenommen zu werden. Es ist gefährlich zu sagen, die Luca-App ist der Heilsbringer, der uns aus dieser Pandemie bringt und mehr Freiheiten erlaubt. Vor einem Jahr gab es in der Diskussion um Kontaktnachverfolgung einen breiten Konsens in der Wissenschaft, dass technische Lösungen mehr Nutzen als Risiken mit sich bringen sollen. Im Endeffekt erfüllt Luca keine der damals formulierten Prinzipien.

Was sind Ihre konkreten Kritikpunkte?

Eine Forderung ist die technische Zweckbindung: Das System soll nur für die Pandemiebekämpfung eingesetzt werden. Jetzt wurden schon Modelle diskutiert, dass man damit noch Ticketing abwickeln könnte. Dann geht es um Transparenz: Der Quellcode der Software wurde aber erst nachträglich veröffentlicht, direkt wurden Sicherheitslücken gefunden. Und Freiwilligkeit: Wir haben schon Beispiele gesehen, wo Luca zum Check-in benutzt werden muss – selbst wenn man kein Handy hat.

Damit ist die App disqualifiziert?

Zentral ist ja das Prinzip der Clustererkennung: Bei Veranstaltungen oder in der Gastronomie soll man nachvollziehen können, wer alles vor Ort war, damit im Fall einer nachträglich erkannten Infektion andere Besucher gewarnt werden können. Was Luca hauptsächlich macht: die bisherigen Papierlisten digitalisieren und zentral speichern. Solche Datenspeicher sind attraktive und kaum vor Angriffen zu schützende Ziele. Und die Daten liegen bei einem Unternehmen, das auch private Gewinninteressen hat. Am Ende muss man eine Risikoabwägung treffen: Ist das für die Kontaktnachverfolgung überhaupt notwendig? Hier passt unserer Auffassung nach das Risiko nicht zu dem Nutzen.

Ihre Kritik geht auch an die Adresse der Behörden, die nie richtig deutlich gemacht hätten, was sie eigentlich brauchen.

Wir müssen Kontaktnachverfolgung machen und in der Lage sein, Infektionsketten möglichst schnell zu durchbrechen. Was wir hinterfragen: Ist dafür wirklich eine zentrale Speicherung von Adressen notwendig? Oder würde es nicht reichen, dass man die Kontaktpersonen sehr zeitnah warnen und ein Stück weit auf die Verantwortung der Bürger selbst setzen kann? Die müssten sich dann isolieren oder testen lassen, wenn sie eine solche Warnung erhalten. Das wäre womöglich eine bessere Strategie als über die Gesundheitsämter zu gehen, die eh schon überlastet sind.

Und wie ließe sich das umsetzen?

Beispielsweise mit der Corona-Warn-App. Sie läuft als stiller Helfer im Hintergrund und sagt: Sie hatten eine Risikobegegnung, bitte verhalten Sie sich entsprechend. Das könnte man insofern erweitern, dass zur Nachfrage beim Gesundheitsamt aufgefordert wird. Mit der jetzt zusätzlichen Check-in-Funktion kann sie auch einen deutlich höheren Nutzen bringen als bisher.

Sie wollen also nicht zurück zur ungeliebten Zettelwirtschaft?

Wir kommen von dem Punkt: Es gibt Zettel, wie digitalisieren wir die? Wir überlegen uns aber nicht, ob die Zettelwirtschaft überhaupt das Richtige ist. Da muss man einen Schritt zurückgehen: Gibt es nicht technologische Lösungen statt dieser digitalisierten Papierlisten? Luca ist in die Bresche gesprungen, indem sie eine Lösung präsentiert haben, für die es kein spezifisches Problem gab. Marketing beherrschen sie auf jeden Fall, davon könnte sich die Corona-Warn-App eine Scheibe abschneiden.

Jetzt wurde schon viel Geld bezahlt und Aufwand betrieben in den Behörden für die Einführung der App. Kommt Ihre Kritik nicht zu spät?

Die Diskussionen über Luca gibt es seit einiger Zeit, wir sind auch nicht die ersten, die die kritischen Punkte aufgreifen. Wir haben sie zusammengefasst und wollen zeigen, dass das nicht nur Einzelne sind, die ein Problem bei Luca sehen. Die Stellungnahme wurde von führenden Wissenschaftlern unterzeichnet, die lassen sich nicht vor jeden Karren spannen. Es ist noch möglich, sich umzuorientieren und mit Experten eine wirkliche Lösung für das Problem zu finden. Die Diskussion kann und muss jetzt geführt werden.

