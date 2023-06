Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Mandat der Kommission, die Kriegsverbrechen im Ukraine-Krieg untersucht, läuft aus. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock drängt auf eine Verlängerung.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) appellierte am Montag in Genf eindringlich an den Menschenrechtsrat der UN, das im März auslaufende Mandat der Untersuchungskommission