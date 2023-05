Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Warum Audi-Chef Markus Duesmann der Meinung ist, dass sich auch die Automobilhersteller ändern müssen.

Markus Duesmann hat am Mittwoch gewiss viel Post bekommen. Man kann sich in etwa vorstellen, wie es am Morgen im E-Mail-Eingang und im Whatsapp-Account des Audi-Chefs ausgesehen hat. Bestimmt trudelten in