Ein Jahr nach der Explosionskatastrophe in Beirut sind noch immer viele Familien auf Hilfe angewiesen.

Fast alle Haushalte, die nach der Detonation im Hafen der libanesischen Hauptstadt am 4. August 2020 Unterstützung angefordert hatten, brauchten weiterhin Geld- und Nahrungsmittelhilfe, teilte das UN-Kinderhilfswerk Unicef am Dienstag mit. Die Familien müssten die Folgen des Unglücks „zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt“ bewältigen, sagte Unicef-Landesleiterin Yukie Mokuo. Das Hilfswerk verwies auf den Zusammenbruch der Wirtschaft im Libanon, die politisch instabile Lage und die Corona-Pandemie.

Die Vereinten Nationen mahnen die Aufklärung der Ursachen der gewaltigen Explosion in Beirut an. Ein Jahr nach dem Unglück mit rund 200 Toten und 6000 Verletzten kämpften Opfer und Angehörige immer noch um Gerechtigkeit und Wahrheit, sagte eine UN-Sprecherin am Dienstag. Ausgelöst worden sein soll die Detonation durch große Mengen der hochexplosiven Chemikalie Ammoniumnitrat.