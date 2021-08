Die Agrarwende in der EU ist der richtige Weg. Um ihn erfolgreich zu beschreiten, müssen die Verbraucher mitziehen.

In den Anfängen der Europäischen Gemeinschaft in der Nachkriegszeit ging es darum, die Grundversorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. Es war den Politikern viel Geld wert, dass die Bürger wieder etwas auf die Gabel und den Löffel bekamen.

Die Wertschätzung dieser Leistung hat zuletzt gelitten. Als es in der aktuellen Etatplanung um die Agrarreform ging, wollte die Politik das Budget eigentlich deutlich beschneiden. Doch jetzt ist plötzlich doch wieder genug Geld für die Landwirte da. Erst jetzt in der Pandemie wird man sich offenbar wieder bewusst, wie wertvoll es ist, wenn die eigenen Bauern einen Großteil der Lebensmittelversorgung garantieren können.

Es muss schneller gehen

Die Landwirtschaft wird dafür grüner werden in den nächsten Jahren. Bauern müssen mehr auf das Tierwohl achten. Sie müssen die Böden schonender bebauen. Das ist bitternötig. Mit Blick auf den Klimaschutz wäre es sogar wünschenswert, wenn die Landwirtschaft noch schneller und radikaler grün würde.

Doch es reicht nicht, nur die Soll-Zahlen für die Bioanbaufläche in die Höhe zu treiben. Der Markt muss auch folgen. Gerade die Deutschen geben hier ein gespaltenes Bild ab: Der Ruf nach Öko ist groß, die Bereitschaft dafür auch zu zahlen gering. Es werden noch viele Kampagnen nötig sein, um für den notwendigen Absatz in Kitas, Schulen, Kantinen und an Esstischen daheim zu sorgen.