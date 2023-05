Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Corona-Pandemie mehr Alkoholkranke Hilfe bei den Suchtberatungsstellen. Das zeigen erste Erfahrungen nach dem Lockdown im Frühjahr. Aber das bestehende Beratungsnetz ist auch in Rheinland-Pfalz aus Kostengründen in Gefahr.

„Alkohol ist dein Sanitäter in der Not, Alkohol ist dein Fallschirm und dein Rettungsboot“ – das sang Herbert Grönemeyer. Menschen mit Alkohol- beziehungsweise Suchtproblemen gibt