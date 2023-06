Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Offenbar will der US-Präsident die Massaker an Armeniern im damaligen Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnen. In den Augen der türkischen Regierung wäre das ein unfreundlicher Akt.

US-Präsident Joe Biden will nach Informationen von US-Medien noch in dieser Woche das Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg offiziell als Völkermord anerkennen. Bisher haben US-Präsidenten