Zehn Monate nach dem Regierungswechsel an der Saar hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer ihren Antrittsbesuch bei ihrer Amtskollegin in Saarbrücken. Dabei stellte Dreyer klar, dass Rheinland-Pfalz Neubürger nicht per Prämie gewinnen will.

Das Verhältnis zwischen Malu Dreyer und Anke Rehlinger ist herzlich. Die beiden Sozialdemokratinnen laufen sich in Berlin ständig über den Weg. Für einen offiziellen Besuch