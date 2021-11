Mit der vierten Corona-Welle und dem Ansturm auf Impfbusse sowie in die Arztpraxen sind die Forderungen nach Wieder-Öffnung der Impfzentren in Rheinland-Pfalz immer lauter geworden. Die Landesregierung lehnte dies bislang ab. In einer Konferenz zwischen ihr und den Kommunen am Freitagmittag sollte eine Einigung her. Doch die ist noch nicht in Sicht. Klar ist aber, ein Teil der Impfzentren wird reaktiviert.

Die Meldungen überschlugen sich am Freitagnachmittag, kaum dass die Sitzung zwischen den rheinland-pfälzischen Landräten und Oberbürgermeistern einerseits und Landesimpfkoordinator Daniel Stich und Gesundheitsminister Clemens Hoch (beide SPD) andererseits zu Ende war. Schon wurden Städte genannt, in denen die Impfzentren reaktiviert werden sollten. Doch um 16.30 Uhr veröffentlichte das Gesundheitsministerium in Mainz eine Erklärung, wonach über Orte noch nicht entschieden sei. Man habe sich abgestimmt, die Räume der Impfzentren im Stand-by-Modus zu nutzen. Dazu habe man sich mit dem Hausärzteverband, der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer verständigt. Doch was heißt das?

Übernehmen jetzt die Kreis und Städte?

Seitens des Landes sei an alle Kommunen das Angebot gegangen, schreibt das Gesundheitsministerium, „in jedem Fall die Infrastruktur der Impfzentren für örtliche Angebote zu nutzen“. Übersetzt hieße das, die Kommunen könnten die Impfzentren in Eigenregie betreiben.

Genau das scheint der Streitpunkt. Wer wird für die reaktivierten Impfzentren verantwortlich sein und dafür bezahlen? Das Land, wie zuvor, oder die Kommunen? Wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage erklärte, wird nächste Woche darüber entschieden, welche der neun zurzeit in Stand-by stehenden Zentren wieder öffnen. Offene Fragen sind die Finanzierung und auch, woher das Personal kommt.

140 oder 20 Euro für die Impfärzte

Und: Werden Impfärzte wieder mit 140 Euro pro Stunde entlohnt, so wie zuvor, oder bekommen sie die 20 Euro, die die Kassenärztliche Vereinigung auch für die Impfungen in einer Praxis zahlt? Zurzeit sind neun Impfzentren in Stand-by, fünf davon formal bis Jahresende, die anderen bis Ende April 2022. In der Pfalz sind darunter Neustadt, Wörth (Kreis Germersheim), Kaiserslautern und Ludwigshafen. Diese sind nicht vollständig abgebaut, aber seit Ende September nicht mehr in Betrieb.

Verantwortliche der Kommunen sehen das Land in der Verantwortung, die Impfzentren wieder zu betreiben. Kaiserslauterns Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) sagte, dass sich seine Stadt diese Finanzierung nicht leisten könne. Wenn das Thema Geld jedoch geregelt sei, begrüße er das Angebot. Auch Fritz Brechtel (CDU), Landrat im Kreis Germersheim, sieht das Land in der Pflicht.

CDU-Politiker machen Druck

Brechtel sowie seine CDU-Kollegen aus der Südpfalz, Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt (Kreis Südliche Weinstraße), fordern nachdrücklich, dass das Zentrum in Wörth reaktiviert wird. Vor allem dort bestehe angesichts der höchsten Inzidenzen landesweit Handlungsbedarf.

Laut Brechtel hatte man sich am Freitag ohnehin schon auf mehr geeinigt: dass das Land einspringe und die Öffnung der Impfzentren in Koblenz, Trier, Mainz-Bingen sowie Neustadt zum 23. November bereits sicher sei. Das Ministerium in Mainz bestätigte dies auf Nachfrage nicht, dementierte aber auch nicht.

Will das Land Kosten abwälzen?

Der CDU-Bundestagsabgeordnete aus dem Wahlkreis Germersheim, Thomas Gebhart, sagte zu der ganzen Debatte und zum Plan, dass Städte und Kreise die Trägerschaft der Zentren bekommen sollten, „das ist der Plan, Kosten abzuwälzen“. Und CDU-Oppositionschef Christian Baldauf meinte: Die Landesregierung solle „das gegenwärtige Impfchaos sofort beenden und alle möglichen Impfkapazitäten jetzt zu aktivieren“.

Aktuelle Impf-Klinik-Übersicht: Fehlanzeige

Auch stand am Freitagabend nicht genau fest, welche Kliniken künftig tatsächlich Impfstation werden. Zunächst hatte das Gesundheitsministerium am Dienstag 18 Krankenhäuser genannt, in denen Impfwillige sich bald – außer beim Hausarzt oder im Impfbus – eine Spritze verpassen lassen können. Viele Kliniken hatten angesichts von Bürokratie und Überlastung abgewunken, eine weitere Aufgabe mitten in der Corona-Pandemie zu übernehmen: so auch die großen großen Versorger in West- und Vorderpfalz, das Westpfalz-Klinikum in Kaiserslautern und das Klinikum in Ludwigshafen. Bei der Dahner Felsenklinik war dem Ministerium zudem eine Panne unterlaufen: Das kleine Krankenhaus in der Südwestpfalz stand fälschlicher auf der Liste.