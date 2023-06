Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Streit um den Umgang mit der AfD macht das für den heutigen Donnerstag geplante Abwahlverfahren gegen den Neuwieder Bürgermeister Michael Mang (SPD) zu einem landespolitischen Thema. Nachdem SPD-Generalsekretär Daniel Stich der CDU einen Pakt mit der AfD vorgeworfen hat, gibt es Verwerfungen bei der Union zwischen Parteispitze und der Basis. Aber auch bei den Grünen, die in Neuwied an der Seite der CDU stehen und in der Mainzer Landesregierung mit der SPD regieren. Nun wehren sich die Kommunalpolitiker in einem breiten Bündnis.

In Neuwied haben sich CDU, Grüne, FWG, FDP, Linkspartei und die Wählergruppe „Ich tu’s“ zusammengetan, weil sie die Verfehlungen Mangs als so gravierend ansehen, dass