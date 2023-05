Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit sich abzeichnet, dass die nächste Bundesregierung von SPD, Grünen und FDP getragen wird, steht Rheinland-Pfalz hoch im Kurs. Denn die dort regierende Ampelkoalition hat gerade im Frühjahr ihren Bündnisschwur von 2016 erneuert. Was in den Verhandlungen zu beachten ist, und welche Rolle ein gleichschenkeliges Dreieck dabei spielt, sagen die Fraktionschefs von SPD, FDP und Grünen.

Spätestens in der vergangenen Woche wurde den Regierenden in Mainz bewusst, wie sehr die rheinland-pfälzische Koalition als Blaupause für die neue Bundesregierung angesehen wird: Die französische Journalistin Cecile Boutelet kam zu Recherchen in die Landeshauptstadt. In keiner geringeren Zeitung als „Le Monde“ schrieb sie über die Lektionen aus der „Coalition feu tricolore“ in Rheinland-Pfalz. Dass in Mainz alles mit einem guten Wein beginnt, verriet ihr Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP). Ob Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und der FDP-Landesvorsitzende und Bundesgeneralsekretär Volker Wissing einen passenden Tropfen im Gepäck haben? Diese beiden Protagonisten des Mainzer Bündnisses sind immerhin im engsten Zirkel in Berlin dabei.

Die Sondierer hüllen sich in Schweigen, aber Sabine Bätzing-Lichtenthäler, seit Mai SPD-Fraktionschefin im Landtag, gibt einen ersten Tipp, wie ein gutes Ampelbündnis gelingt:

