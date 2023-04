Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

5,22 Grad – so schief ist der Turm in Dausenau an der Lahn. Der Turm ist schiefer als der in Pisa – und hat doch den Eintrag in das Guinness-Buch der Rekorde verpasst. Dausenaus Bürgermeisterin Michelle Wittler (SPD) will dem Wahrzeichen des 1300-Einwohner-Orts dennoch zu seinem Recht verhelfen.

Was lief schief beim Schiefen Turm von Dausenau?

Von der Jury des Guinness-Buchs wurde die Anerkennung mit der Begründung abgelehnt, es handle sich bei unserem Turm um eine Ruine.