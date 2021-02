Die RHEINPFALZ lädt die Spitzenkandidaten der im Landtag vertretenen Parteien zum Gespräch und die Leser sind interaktiv dabei. Wie wollen sich die Kandidatinnen und Kandidaten für die Menschen einsetzen, was im Land verändern? Redaktion und Leser fühlen den Politikern auf den Zahn.

Die Spitzenkandidaten werden sich nach dem Redaktionsgespräch den Fragen der Leser stellen. Die Fragerunde wird live auf der Facebook-Seite der RHEINPFALZ übertragen. Den Auftakt der Gesprächsreihe macht am Donnerstag, 18. Februar, Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Einen Tag später ist der Landtagsabgeordnete Michael Frisch (AfD) zu Gast.

Weitere Spitzenkandidaten als Gäste werden im Februar nach Malu Dreyer und Michael Frisch Ministerin Anne Spiegel (Grüne), der Fraktionsvorsitzende der CDU im Landtag, Christian Baldauf, sowie Daniela Schmitt (FDP), Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau, sein. Jeweils zwei Wochen vor den Gesprächen werden die Leser dazu aufgerufen, ihre Fragen zu stellen.

Dafür tritt Dreyer an

Dreyers Wahlkampfschwerpunkte in Auszügen: Sie möchte moderne, digitale Schulen. Das Land soll eine Vorreiterrolle übernehmen im Hinblick auf neue Technologien und Gesundheitsnetzwerke. Als positives Beispiel gilt diesbezüglich häufig die Entwicklung des Mainzer Impfstoffherstellers Biontech. Bis 2040 müsse das Land klimaneutral sein. Ein Entwicklungszentrum für Wasserstoff soll entstehen. Zudem fordert Dreyer den Aufbau von Wohn-Pflege-Gemeinschaften, zuverlässigen, nachhaltigen öffentlichen Nahverkehr und den Ausbau des schnellen Internets. Nicht zuletzt fordert die erklärte Feministin eine Frauenquote in Vorständen. Das Ehrenamt spielt für sie ebenfalls eine große Rolle – Stichwort Ehrenamtskarte, um das freiwillige Engagement der Bürger anzuerkennen.

Dafür tritt Frisch an

Frischs Wahlkampfansagen in Auszügen: Über 30 Jahre hat der Landtagsabgeordnete in einer Berufsbildenden Schule unterrichtet. Die AfD fordert eine Rückkehr zum dreigliedrigen Schulsystem und Frisch zudem, dass Schüler individuell gefördert werden. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende kritisiert, dass die Erziehungsleistung von Eltern nicht angemessen gewürdigt werde im Steuer- und Sozialversicherungsrecht. Im Hinblick auf die Kommunalpolitik fordert er, die Kommunen angemessen finanziell zu entschädigen für die Aufgaben, die ihnen vom Land übertragen werden. Ein weiteres seiner Kernthemen: der Lebensschutz. Frisch ist gegen Embryonenforschung, Abtreibung und Sterbehilfe. Zudem liege ihm daran, dass Staat und Kirche gut kooperieren – bei gleichzeitigem Vermeiden einer allzu großen Nähe.

Leserfragen – so geht’s

Die Leser haben die Möglichkeit, vorab ihre Fragen für den jeweiligen Gast an die Redaktion zu schicken. Diese wird einige im Vorfeld auswählen. Im Livestream werden die Redakteure dann den Kandidaten die Fragen stellen, parallel können die Internetnutzer während des Streams zusätzlich kommentieren. Die Übertragung beginnt bei Dreyer am 18. Februar circa um 16 Uhr, bei Frisch circa um 15 Uhr. Vorgesehen ist jeweils eine halbe Stunde. Die Fragen sollten kurz sein. In der Betreffzeile der E-Mail oder des Briefs sollte stehen, an wen die Frage gerichtet ist – Dreyer oder Frisch. Einsendeschluss für die Fragen an Dreyer ist Dienstag, 16. Februar, für Fragen an Frisch Mittwoch, 17. Februar.

Die Fragerunde ist anschließend im Internet auf Facebook abrufbar. Zudem werden die Antworten auch im Bericht über die Gespräche in der gedruckten und digitalen RHEINPFALZ-Ausgabe veröffentlicht.

