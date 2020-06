Vom Recht auf einen Kita-Platz kann im „eingeschränkten Regelbetrieb“, der seit einer Woche an rheinland-pfälzischen Kitas gelebt wird, kaum gesprochen werden. Der Generalsekretär der CDU traf mit seiner Definition den Nagel auf den Kopf: Das Kind gehe in der Regel nicht in die Kita, und die Eltern seien eingeschränkt. Bildungsministerin Stefanie Hubig hat auf den Missstand zügig reagiert und alle Beteiligten ein weiteres Mal versammelt. Das Ergebnis sind weitere Lockerungen, die angesichts der niedrigen Corona-Infektionszahlen vertretbar sind. Größere Gruppen sofort, ab 1. August wieder Normalbetrieb. Das klingt gut. Ob die Personalausstattung der Kitas jedoch für den Regelbetrieb ausreicht, bleibt einstweilen unbeantwortet.

Hier geht’s zum Bericht