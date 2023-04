Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Abschied und Neubeginn in der Evangelischen Kirche der Pfalz: In einem Gottesdienst in der Speyerer Gedächtniskirche wurden am Sonntag die neue Kirchenpräsidentin Dorothee Wüst in ihr Amt eingeführt und ihr Vorgänger Christian Schad verabschiedet.

In der in Lila angestrahlten Gedächtniskirche entpflichtete Synodalpräsident Hermann Lorenz den scheidenden Christian Schad, der an diesem Sonntag seinen 63. Geburtstag feierte, von