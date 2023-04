Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ulrike Höfken hat mit ihrem Rücktritt in der Beförderungsaffäre ein Problem der Grünen gelöst – und ein anderes geschaffen: Wer tritt die Nachfolge bis zur Landtagswahl am 14. März 2021 an? Zwei aussichtsreiche Kandidaten kommen aus der Pfalz.

Am Tag danach reiht sich Krisensitzung an Krisensitzung bei den rheinland-pfälzischen Grünen. Die Akkuleistung der Mobiltelefone wird strapaziert. Der angekündigte Rücktritt von Umweltministerin Ulrike Höfken