Die Tage des Eisstadions am Friedrichspark in Mannheim sind gezählt. Die legendäre Sport- und Kulturstätte, in der die Mannheimer Adler zur festen Eishockey-Größe wurden, soll Neubauten der benachbarten Universität weichen. Wann das geschieht, ist allerdings noch unklar – der vorgesehene Abrisstermin wurde nach hinten verschoben.

Das alte Eisstadion am Mannheimer Friedrichspark wird aller Wahrscheinlichkeit nach noch nicht im Sommer diesen Jahres abgerissen. Das hat das Amt Mannheim-Heidelberg des baden-württembergischen Landesbetriebs für Vermögen und Bau auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt. Anstelle des 1939 in seiner ursprünglichen Form eröffneten Stadions sollen Erweiterungsgebäude für die Universität errichtet werden. Der geplante Abrisstermin im Sommer lässt sich aber laut dem Landesbetrieb nicht halten. Der Grund: Artenschutz.

