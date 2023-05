Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während das Klinikum in Ludwigshafen weiter von einer „sehr angespannten“ Lage auf seiner vollen Intensivstation spricht, sieht es anderswo weit weniger dramatisch aus – etwa in Pirmasens, Germersheim, Grünstadt, Bad Dürkheim oder auch Kaiserslautern. In Ludwigshafen geht man jedoch davon aus, dass es aktuell „etwas schlimmer“ als zum Höhepunkt der zweiten Pandemiewelle ist.

Wie sehr die Lage sich täglich ändern kann, zeigte sich am Donnerstagmorgen besonders eindrücklich in Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim). Dort konnten