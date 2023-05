Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Immer mehr holt Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) ihr Verhalten rund um die Flutkatastrophe im Juli 2021 mit 134 Toten ein. Damals war sie Umweltministerin in Rheinland-Pfalz. Am 25. Juli ist sie mit ihrer Familie in Sommerurlaub nach Südfrankreich gefahren. Ein damaliger Koalitionspartner geht auf Distanz.

Nach dem Rücktritt von Nordrhein-Westfalens Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) vergangene Woche im Zusammenhang mit der „Mallorca-Affäre“ gerät auch die damalige rheinland-pfälzische