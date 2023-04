Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Blindwütige Gewalt, die sich aus heiterem Himmel gegen wildfremde Leute richtet: Eine Amoktat, wie am Dienstagnachmittag in Trier verübt, verstört. Was sind das für Menschen, die zu so etwas fähig sind? Was löst solche Attacken aus? Und vor allem: Gibt es Alarmzeichen, Präventionsmöglichkeiten?

Nach der Amokfahrt von Trier wurde ein 51-Jähriger Deutscher aus der Umgebung der Stadt festgenommen. Am Mittwoch erging Haftbefehl wegen Mordes, Mordversuches und Körperverletzung