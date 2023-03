Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rheinland-Pfalz ist die Anzahl der Neufahrzeuge mit alternativem Antrieb sprunghaft gestiegen. Mit mehr als 22.500 Personenwagen im ersten Halbjahr 2021 liege ihre Anzahl erstmals höher als die der neu zugelassenen Autos mit Benzinmotor (über 20.500), teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Donnerstag mit.

Gefragt waren bei den „Alternativen“ im zurückliegenden Halbjahr vor allem Hybridfahrzeuge (fast 15.300 Neuzulassungen). Ihre Anzahl hat sich zum Vergleichszeitraum 2020 mehr als vervierfacht.