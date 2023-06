Vergessene Sorten und neue Züchtungen: Bei der „Nacht der Weinforscher“ am 1. Juli auf dem Geilweilerhof bei Siebeldingen in der Südpfalz kann man Tropfen verkosten, die es nur hier gibt. Dafür legt das Institut für Rebenzüchtung erstmals eine „Forschermeile“ auf dem Gelände an.

Eine Spielwiese für Genussfreunde, ein Gipfeltreffen angesagter Weingüter, eine Versuchung aus Küchen und Kellern der Region, eine Zeitreise zu alten Reben und zu Weinen von morgen, ein Ohrenschmaus mit Livemusik und Tanz, ein Rendezvous von Wissenschaft und Lebenslust sowie ein Ausblick auf ein herrliches Panorama und einen traumhaften Sommerabend in einem außergewöhnlichen Ambiente – all das will die „Nacht der Weinforscher“ auf dem Geilweilerhof bei Siebeldingen bieten, die am 1. Juli bereits zum fünften Mal stattfindet.

Besucherinnen und Besucher werden dazu eingeladen, „mitzuforschen“ und bei einer Weinprobe einerseits alte, ursprüngliche Landsorten zu entdecken – und andererseits auch solche, die so neu sind, dass diese nur auf dem Geilweilerhof probiert werden können. Denn im Institut für Rebenzüchtung auf dem Geilweilerhof haben nicht nur Sorten wie „Morio-Muskat“ oder „Regent“ ihre Wurzeln, sondern auch neue Sorten wie „Calardis Blanc“.

Mit Genuss- und Forschermeile

Auch Weine von Winzern aus „Landauland“ können hier erforscht oder einfach nur genossen werden. Im Ausschank gibt es Weine der Weingüter Scholler und Wolf in Birkweiler, Schmitzer-Julier in Eschbach, Hof in Heuchelheim-Klingen und Siegrist in Leinsweiler; in der bekannten Genussmeile werden herzhafte und süße Köstlichkeiten geboten.

Ganz neu: In diesem Jahr wird es eine Forschermeile entlang des Hauptwegs geben. Hier erfährt man aus erster Hand, wie neue, zukunftsfähige Rebsorten gezüchtet werden und wie diese schmecken. Für einen stimmungsvollen Abend, der zum Tanzen und zum Verweilen am Geilweilerhof einlädt, sorgt ab 20 Uhr die Liveband Acoustic Vibration.

Die Nacht der Weinforscher: Sa 1.7. ab 18 Uhr, Geilweilerhof bei Siebeldingen; Tickets (17 Euro pro Person) können im Büro für Tourismus „Landauland“ in Leinsweiler oder im Weinverkauf des Instituts für Rebenzüchtung auf dem Geilweilerhof bei Siebeldingen erworben werden. Infos unter landauland.de oder Telefon 06345 3531