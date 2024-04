Große Vorfreude in den Reihen des SV Kirchheimbolanden: Neben der starken Saison der eigenen Bezirksligamannschaft, die kurz vor dem Aufstieg in die Fußball-Landesliga steht, gibt es am Mittwoch einen weiteren fußballerischen Höhepunkt in Kirchheimbolanden.

Bereits zum dritten Mal in den vergangenen zehn Jahren findet das A-Junioren Pokalfinale des Südwestdeutschen Fußballverbands (SWFV) um den IKK-Pokal Südwest in Kirchheimbolanden statt. Und zum dritten Mal heißt die Partie am Mittwoch (13 Uhr) 1. FSV Mainz 05 gegen den 1. FC Kaiserslautern. Neben der räumlichen Lage genau in der Mitte zwischen den beiden Finalteilnehmern ist auch die Anlage auf dem Schillerhain sowie das gute Zusammenspiel zwischen SVK und SWFV in der Vergangenheit Grund für die wiederholte Vergabe dieses sportlichen Höhepunkts nach Kirchheimbolanden.

„Wir freuen uns sehr, dass der SWFV uns wieder bei der Vergabe des Pokalendspiels berücksichtigt hat“, sagt der Vorsitzende Hans-Peter Schmitt. „Wir betrachten dies als Ehre und Auszeichnung, sowohl für den SVK, aber auch für unsere Anlage und die gute Organisation bei vergangenen Veranstaltungen.“ Sein Stellvertreter Michael Huth stellt heraus, dass bei einer solchen Veranstaltung viel Organisationsaufwand besteht und viele Helfer gebraucht werden. Der SVK ist froh, dass sich hier viele Mitglieder aus dem Aktiven- und Jugendbereich bereit erklärt haben, die Veranstaltung mit zu tragen. „Ohne dieses Engagement vieler SVK-Mitglieder wäre so eine Veranstaltung nicht umsetzbar, dafür sind wir als Vorstand sehr dankbar“ sagt Huth.

Noch Karten an der Kasse zu haben

Der SVK rechnet mit etwa 750 Zuschauern, bei gutem Wetter könnte aber auch eine vierstellige Zuschauerzahl erreicht werden. „Auf jeden Fall sind wir gut gerüstet und freuen uns auf das Spiel“, so die gemeinsame Einschätzung der beiden Vorstände. Wie der SV Kirchheimbolanden mitteilt, gibt es noch genügend Karten für das Pokalfinale der A-Junioren an der Tageskasse im Stadion Schillerhain, der Eintritt kostet fünf Euro.