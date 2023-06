Freitags Palzrock, samstags Tributeshows, am Sonntagmittag Klassik-Open-Air mit der Staatsphilharmonie – so lässt sich das Musikprogramm des zweiten Rheinuferfests in Ludwigshafen knackig zusammenfassen.

2022 hatte der Stadtfestersatz Premiere, dieses Jahr startet er am 30.6. mit einem „Pfälzer Gipfeltreffen“. Auf der Bühne am Platz der deutschen Einheit vor der Rhein-Galerie sorgen dann Woifeschdkänisch (18 Uhr), Die anonyme Giddarischde (20.15 Uhr) und last but not least Grand Malör (22.15 Uhr) mit Mundart-Folk, Lewwerworscht-Country und Partyrock für Stimmung.

Hits der außerpfälzischen Pop- und Rockgeschichte erschallen am Samstagabend, beginnend um 18.15 Uhr mit einem Smokie Revival, das um 20 Uhr von einer Robbie Williams Tributeshow abgelöst wird, die gegen 22 Uhr ihrerseits Platz macht für „The Music of Queen“. Valentin L. Findling, Frontmann der Show, wird als besonders authentischer und charismatischer Freddie-Mercury-Imitator avisiert.

The Music of Queen: mit Valentin L. Findling als Freddie Mercury. | Foto: Paul Gärtner

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei. Das gilt auch für das Klassik-Open-Air (So 2.7., 12 Uhr), bei dem die Staatsphilharmonie Händels „Feuerwerksmusik“ zündet und Schuberts ebenso „große“ wie herrliche C-Dur-Sinfonie erklingen lässt; dazwischen ein Klavierkonzert von Haydn, mit Joseph Moog als Solist.

Streetfood-Meile und Weinlounge

Unweit der Musikbühne lotst die Streetfood-Meile zum Rheinufer. Zwölf Stände offerieren zum Beispiel Eis-Striezel, Tacos, Burritos, Empanadas, Quesadillas, Lokmatas und Arepas. Vervollständigt wird das kulinarische Angebot durch eine Weinlounge auf dem Ludwigsplatz, mit „exklusiven Genusserlebnissen“ aus dem BASF-Weinkeller, aber auch mit Rieslingschorle vom Fass. Dazu werden herzhafte Speisen sowie eine kleine Auswahl an Desserts gereicht.

Kost aus aller Welt: Streetfood am Rheinufer. | Foto: Torsten Kleb

Kinderprogramm beim Rheinuferfest

Benjamin Blümchen, Biene Maja, Super Mario und andere haben sich für die Maskottchen-Parade am Samstag, 1.7., auf dem Platz der Deutschen Einheit angekündigt. Das Maskottchentreffen startet um 11 Uhr mit einem Rundgang durch die Rhein-Galerie, danach geht es über den Platz zur Bühne. Jeweils zur vollen Stunde mischen sich die Figuren laut Ankündigung unter das Publikum. Um 13 Uhr treten alle Charaktere auf der Bühne auf und werden vorgestellt, ab 14.45 Uhr rennen die Maskottchen um die Wette. Entlang des Rheinufers wird es samstags und sonntags außerdem eine Spielstraße und eine Sommerrodelbahn geben; alle Angebote sind laut Ankündigung kostenfrei. Am So 2.7., zwischen 15 und 18 Uhr, sind Rapunzel und ein Pirat als Walking Acts unterwegs.

Rheinuferfest: 30.6.-2.7., Ludwigshafen, Platz der deutschen Einheit und Ludwigsplatz, Musikprogramm: Fr ab 18 Uhr, Sa ab 18.15 Uhr, So um 12 Uhr; Streetfood-Meile: Fr 17-22 Uhr, Sa 12-22 Uhr, So 12-18 Uhr